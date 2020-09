Ogunseye: "Onorato della scelta del Cittadella. Per fare bene non servono magie"

Primo giorno di raduno col Cittadella per Roberto Ogunseye, volto nuovo del club veneto acquistato già nella scorsa sessione invernale di mercato dall'Olbia. Ecco le sue parole in conferenza stampa raccolte da TrivenetoGoal.it: “Mi piace venire incontro alla palla, attaccare la profondità. Da piccolo uno dei miei più grandi idoli era David Trezeguet. Sono qui a Cittadella per tentare la sfida della Serie B, sono onorato di essere stato scelto. Io darò massimo impegno, massima disponibilità e sacrificio. Quando ti chiama il Cittadella dici subito di sì, sono consapevole che devo dimostrare tutto. Basta lavorare bene, non servono magie. Vivo questa opportunità con grande serenità, avevo un obiettivo che mi ero prefissato anche lo scorso anno all’Olbia e l’abbiamo centrato. Quest’anno spero di dimostrare di essere da B”.