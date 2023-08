ufficiale Cesena, ecco l'erede di Shpendi: dal Modena arriva Ogunseye

Il Cesena ha trovato l'erede di Stiven Shpendi, ceduto all'Empoli, per il suo attacco. Si tratta di Ogunseye, centravanti con grande esperienza in Serie C e protagonista della cavalcata del Foggia fino alla finale playoff nella passata stagione. Questo il comunicato dei romagnoli:

"Il Cesena FC comunica di aver perfezionato oggi l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Ogunseye. Nato a Mantova il 16 maggio 1995, l’attaccante arriva dal Modena FC e si è legato al club bianconero fino al 30 giugno 2025: indosserà la maglia col numero 11.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Ogunseye debutta tra i professionisti nella stagione 2014/15 con la maglia del Prato con cui disputa un altro campionato e mezzo: in quello 15/16 va in rete otto volte mentre in quello successivo l’esperienza in Toscana si chiude a gennaio quando si trasferisce all’Olbia. In Sardegna gioca fino al 2020, poi arriva la chiamata dalla Serie B: è quella del Cittadella con cui va a segno cinque volte. Lo stesso bottino ripete nella stagione 2021/22 che lo vede tornare in C e vestire la casacca del Modena con cui conquista la promozione tra i cadetti e la Supercoppa. Risale invece allo scorso campionato il record di segnature: sono 11 quelle che mette a referto con il Foggia, trascinato fino alla finale play off. In totale sono 267 le presenze tra i professionisti, condite da 66 gol".