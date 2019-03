© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matteo Centurioni, tecnico del Padova al termine dell’amichevole in famiglia con la Primavera ha rilasciato alcune dichiarazioni (fonte PadovaGoal): “Un bilancio della prima settimana? Positivo, mi hanno accolto bene e si sono messi subito a disposizione. Abbiamo lavorato parecchio negli ultimi due giorni, e infatti potevamo arrivare più freschi all’appuntamento con quest’amichevole, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più ma l’obiettivo vero è sabato prossimo! Il primo tempo non mi è piaciuto tanto, mentre il secondo di più… Parlo di spirito in generale, ma posso ricavare le prime valutazioni. Sono un pivellino, non ho esperienza e sono appena arrivato, mi sono preso questa responsabilità e tutti i ragazzi sono disponibili ma non deve passare il messaggio che sono sempre pronto a dare una pacca sulle spalle… Io mi arrabbio perché dobbiamo salvare il Padova, chi dà il 100% giocherà e chi non lo dà sta fuori! Non pretendo il possesso palla dentro l’area, ma è una cosa che ci può dare dei vantaggi per prendere campo quando vogliamo noi e non quando ce lo concede l’avversario. Morganella e Madonna interni? Abbiamo tanti difensori e meno centrocampisti, è stato un esperimento per vedere anche come se la cavavano visto che non l’hanno mai fatto ma non so se la porterò avanti… Mbakogu? Spero che si possa allenare da lunedì andando anche sopra al dolore, perché ha una botta e non problemi più gravi. Zamuner? Ci confrontiamo sempre a fine allenamento, e le nostre impressioni spesso combaciano! Vogliamo e dobbiamo essere più coraggiosi, ma con intelligenza… Ho provato il 4-3-1-2 per avere tre giocatori offensivi ma anche equilibrio. Sabato saremo pronti!”