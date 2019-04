Padova, Centurioni: "Salvezza? Nessuno ci crede. Ma lotteremo"

© foto di Federico De Luca

Padova-Lecce potrebbe essere due volte decisiva. I salentini potrebbero centrare all'Euganeo la matematica promozione in Serie A mentre i biancoscudati potrebbero veder tramontare le ultime chance salvezza. Alla viglia della gara contro la compagine allenata da Fabio Liverani si è presentato in conferenza stampa il tecnico dei patavini Matteo Centurioni: "So che non ci crede nessuno - si legge su TriveneteoGoal.it -, ma noi vogliamo lottare fino in fondo. Sappiamo che ci sono poche possibilità, ma ce le vogliamo giocare fino in fondo. Se uno non crede in qualcosa di sicuro non la fa. Le difficoltà saranno molteplici, ma le affronteremo a testa alta. Siamo disperati, dobbiamo cercare di trovare le forze dentro di noi per affrontare questo impegno nella maniera migliore possibile. Per arrivare ai playout servono nove punti, dichiarare adesso che ne vinceremo tre su tre visto che ne abbiamo portate a casa mia quattro su trentacinque sarebbe assurdo".

Tifosi fuori - Centurioni poi si è espresso sulla contestazione dei tifosi che dovrebbe andare in scena proprio in occasione del match contro il Lecce: "Li capisco, hanno il diritto di contestare, è quasi impossibile farcela ma noi ci proveremo fino alla fine. Da quando sono arrivato ci sono state tante difficoltà, superiori a quelle che mi aspettavo, sono successe anche cose spiacevoli che hanno aumentato le difficoltà. Speriamo di ripetere la prestazione contro il Palermo".

Mbakogu out - Spazio, infine, alla situazione della squadra: "Mbakogu non è convocato per questa settimana, continua quel problema al piede che ha sofferto. Si allena un giorno si e un giorno no, il rischio è che la squadra giocasse zoppa e in questo momento abbiamo deciso di fargli fare qualche giorno di riposo. Ceccaroni ci sarà con la maschera, Ravanelli e Madonna no, Trevisan sarà squalificato e verrà con noi Moro”