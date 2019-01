© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Padova scatenato nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle prossime ore verrà ufficializzato Alessandro Longhi dal Brescia in prestito con diritto di riscatto. A centrocampo, invece, si attende solo la fumata bianca per Lorenzo Lollo dall'Empoli, Infine il dg Zamuner, sempre per la mediana, continua a lavorare su Marco Carraro del Foggia (proprietà Atalanta) e Marcel Buchel dell'Empoli. Infine l'attacco dove è sfida con l'Ascoli per Adriano Montalto della Cremonese.