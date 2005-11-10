Palermo, Hernani: "Grande gruppo, bello vincere in uno stadio del genere"

Hernani Azevedo Jùnior, centrocampista del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa nel post partita contro la Carrarese vinta per 2-1 in casa. Ecco quanto ha raccolto TuttoPalermo.net: “Una partita difficile, in settimana abbiamo lavorato tanto. E’ una squadra molto preparata, e ciò ci dà molta fiducia per il nostro percorso. Bello vincere davanti alla nostra gente così”. Sono le parole di Hernani dopo la vittoria contro la Carrarese. Il centrocampista del Palermo ha parlato anche della sua condizione fisica. Sto bene, ho fatto un percorso e spero di crescere per avere sempre più minutaggio.

Queste vittorie, come quella di Mantova, ti danno più consapevolezza. Il match si poteva chiudere prima, ma dobbiamo tenerci stretto quanto fatto di buono e, in settimana, osservare i dettagli. Chi è entrato ha dato una grande mano. Dobbiamo essere umili e pensare partita dopo partita, abbiamo calciatori forti individualmente, quando riusciamo a mettere la qualità siamo una squadra temibile. Inzaghi dice in settimana che dobbiamo essere tutti vivi perché non si sa mai. Chi entra dà una grossa mano, oggi è stato così, ora le partite sono molto vicine e abbiamo bisogno di tutti”.