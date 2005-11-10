Palermo, Inzaghi: "Grande reazione dopo l'1-1, in casa numeri impressionanti"

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa nel post partita contro la Carrarese, vinta per 2-1 in casa. Ecco quanto ha raccolto TuttoPalermo.net: "Sapevo quanto sarebbe stata una gara dura, nei primi 10 minuti non siamo partiti come dovevamo. La Carrarese con questo allenatore e con questa squadra potrebbe fare come la Juve Stabia dell’anno scorso. I punti valgono il doppio oggi, quel gol ci poteva ammazzare. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare il 2 – 0 e se lo avessimo fatto avremmo sofferto meno. In Serie B ci sono avversari forti. I numeri nostri in casa sono impressionanti, continuiamo così senza montarci la testa.

Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Pohjanpalo ha fatto un’ottima gara, così come Gabrielloni e tutti quelli che sono entrati. Per vincere questa partita abbiamo speso molte energie, col Pisa farò almeno 4 o 5 cambi. In una partita ci sono più gare: la Carrarese è partita meglio, poi abbiamo segnato e sfiorato il 2 – 0. Dopo il pareggio la squadra ha avuto una reazione importante. Possiamo solo migliorare”.