Palermo, Lucchesi: "Kragl e Djordjevic? Buoni giocatori, ma è presto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi ha fatto il punto sulla situazione dei rosanero non smentendo del tutto le voci sull’esterno Oliver Kragl del Foggia e sul difensore Stefan Djordjevic, ex Catania ora svincolato: “Molte squadre di B addirittura non hanno neanche l’allenatore, fino alle iscrizioni questa è storicamente una fase di stallo delle trattative. Il Palermo deve partire dalle cessioni, al momento abbiamo 31 calciatori tesserati, dobbiamo prima procedere a delle uscite e come sapete in alcuni casi non è affatto facile. - continua Lucchesi - Abbiamo idee su come costruire la squadra in sintonia con Marino. Kragl e Djordjevic sono buoni giocatori ma parlare ora di nomi è più che prematuro“.