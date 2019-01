Palermo, Stellone: "Equilibri da mantenere. Mercato? Non me ne occupo"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

In vista della gara contro la Salernitana, il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa. "Abbiamo lavorato seguendo il programma stabilito dopo la pausa. Tutti i ragazzi si sono presentati in grande forma. Non ho avuto segnali da parte della squadra che possono portarmi a pensare a un calo di tensione. Mazzotta e Nestorovski? Hanno lavorato in questi giorni ma preferiamo non rischiarli in questo momento. La Salernitana ha cambiato allenatore e ha ottenuto qualche risultato positivo. È una squadra con buoni valori individuali. Sappiamo che ogni partita da qui fino alla fine del campionato, sarà una battaglia nella quale dobbiamo sempre rispettare il nostro avversario, senza cali di concentrazione. Non dobbiamo avere la presunzione di aver già vinto il campionato. Dobbiamo affrontare le partite con la rabbia e la determinazione di sempre. Ciò che conta per noi è sempre la qualità degli allenamenti che si sostengono. Noi abbiamo una squadra che sta facendo benissimo e abbiamo degli equilibri da mantenere. Del mercato se ne occupa il Direttore. In caso di cessione di qualche giocatore, valuteremo come muoverci per gli eventuali sostituti. Il Direttore ha anche due collaboratori bravissimi e molto preparati come Corti e Marin", le sue parole.