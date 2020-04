Paroni: "Adesso si sta a casa. Quello che provo per l'Entella è difficile da spiegare"

Il portiere dell'Entella Andrea Paroni ha raccontato ai taccuini della Gazzetta dello Sport la sua giornata: "Scendo le scale e sono in porta. Dal terrazzo vedo i fari dello stadio, ma adesso si sta a casa. Faccio il papà e il marito, ci alleniamo in videochiamata, ma per un portiere è tutto diverso. L'esperienza all'Entella? Ma quello che provo per l’Entella è difficile da spiegare a parole. Negli anni in cui ho giocato meno è capitato di pensare di andare via, perché soprattutto per un portiere la panchina è la cosa peggiore, ma mi ha rafforzato anche stare a guardare"