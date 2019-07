Perugia, 8-0 nella sgambata amichevole contro il Pietralunga

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Grande entusiasmo per la partita di allenamento domenicale a porte aperte andata in scena alle ore 17 nella location di Pietralunga il Perugia si trova in ritiro. Il tecnico Massimo Oddo ha schierato dal primo minuto Renan, Nzita, Monaco, Rodin, Mazzocchi, Carraro, Ranocchia, Falzerano, Capone, Fernandes e Iemmello. Proprio l’attaccante classe 92 ha realizzato nei primi 45 minuti una tripletta intervallata da Filippo Ranocchia, centrocampista cresciuto nel settore giovanile biancorosso.

Nel secondo tempo cambiano undici undicesimi: Leali, Falasco, Sgarbi, Gyomber, Rosi, Bianco, Di Chiara, Kouan, Buonaiuto, Manconi, Bianchimano. Il risultato però non cambia: ancora quattro reti (Buonaiuto, Gyomber e doppietta di Bianchimano) che sanciscono il definitivo 8-0.