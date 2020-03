Perugia, Cosmi chiama la tifosa in quarantena: "Volevo farti gli auguri di compleanno"

Il compleanno ai tempi del coronavirus. L'emergenza ha sicuramente cambiato le abitudini di tutti, ma le iniziative dei club di A e B non si fermano. Serse Cosmi, allenatore del Perugia, ha chiamato una tifosa per augurarle buon compleanno. Un piccolo gesto per poter far sentire tutti più vicini, nonostante la distanza.