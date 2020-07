Perugia, Cosmi: "Ci sarà da soffrire, ma mi aspetto una grande reazione"

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pordenone: “Aspettiamoci una partita in cui ci sarà da soffrire. La consapevolezza ce l’ho e spero ce l’abbia anche la squadra. L’ultima sconfitta mi ha innervosito perché contavo molto su quella gara e tornare a casa senza punti non mi è piaciuto, mi aspetto una reazione degna dalla squadra. - continua Cosmi come riporta Calciogrifo.it - Il presidente dopo la sconfitta col Cittadella è venuto a incoraggiare la squadra perché abbiamo perso una partita commettendo degli errori, ma abbiamo confermato di essere squadra. Per questo adesso bisogna reagire. Anche se abbiamo perso contro la seconda in classifica, non digerisco il risultato. Quando non sopporti una sconfitta è una ferita e diventa naturale reagire. Per questo mi aspetto una grande reazione”.