© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi è intervenuto al termine del match perso con il Chievo. Ecco le sue parole riportate dal portale tematico Calcio Grifo: "Non ero soddisfatto nemmeno del pareggio, figuratevi come mi sento dopo aver perso. Per circa 70' abbiamo meritato di poter fare gol e di andare avanti, in una partita in cui siamo arrivati con tante difficoltà e con tante assenze. L'uscita di Konate è stata decisiva, per il modo di interpretare il ruolo. Abbiamo fatto tanti errori come non essere passati in vantaggio. Poi la gestione di quella azione nel finale: non dovevamo uscire così alti mettendo poi Balic in condizione di dover rincorrere un avversario, cosa che non è nelle sue caratteristiche".