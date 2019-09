Perugia, Gyomber: "Nesta diverso da Oddo. Ma niente paragoni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Perugia Norbert Gyomber dopo la vittoria sul Frosinone ha parlato anche della differenza fra le idee dell’attuale tecnico Oddo e dell’ex, ora sulla panchina ciociara, Nesta: “Oggi abbiamo dimostrato che lo spirito c’è, ma bisogna stare con i piedi per terra e lottare ogni partita. La prossima gara non sarà facile ma sicuramente noi vogliamo andare ad Empoli e fare il nostro gioco e provare a vincere. - si legge su Grifotube - Sicuramente il mister Nesta aveva un’idea diverse da Oddo, non voglio paragonare le stagioni noi giocatori cerchiamo sempre di fare bene, in questa stagione nelle uscite da dietro stiamo facendo bene, anche se bisogna ancora migliorare. L’importante è dare sempre il massimo”.