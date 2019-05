Perugia, il Bari presto potrebbe bussare alla porta per Falzerano

In casa Perugia presto potrebbero bussare quelli del Bari, alla ricerca di Marcello Falzerano. I pugliesi infatti, appena promossi dalla Serie D, si stanno attrezzando per provare a condurre un campionato di Serie C immediatamente da vertice, e avrebbero individuato nel centrocampista in forza agli umbri una suggestione di mercato interessante. Che per il momento, però, rimane soltanto tale. Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno.