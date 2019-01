Perugia, in arrivo Falzerano. Battuta la concorrenza

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante i tentativi di inserimento di Brescia e Cremonese il Perugia ha chiuso per Marcello Falzerano, centrocampista classe '91 in uscita dal Venezia. Il calciatore, come riporta Trivenetogoal.it, è ormai a un passo dalla firma sul contratto che lo legherà per i prossimi due anni e mezzo al club umbro. Al Venezia andranno 300mila euro di indennizzo più un bonus in caso di promozione in Serie A. Nella giornata di giovedì dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale.