Pescara-Ascoli, si attende un esodo dalle Marche. La Curva Sud sarà tutta per gli ospiti

Si attende un esodo importante, simile a quello dello scorso anno (quando furono duemila i bianconeri presenti), per la sfida di domenica prossima fra Pescara e Ascoli. Come comunica il sito ufficiale del club biancoazzurro ai tifosi ospiti sarà infatti riservata tutta la Curva Sud dello stadio Adriatico e non solo la cosiddetta gabbia di solito riservata a chi viene da fuori. Gli abbonati in Curva Sud troveranno posto in Tribuna Adriatica.