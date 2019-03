Pescara, il kossovaro Avdijaj in prova alla corte di Pillon

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di oggi in casa Pescara è arrivato un nuovo calciatore che sosterrà un periodo di prova. Si tratta dell’ex talento dello Schalke 04 Donis Avdijaj, ala mancina classe ‘96, che ai tempi – si parla del 2014- il club della Ruhr blindò con una clausola di rescissione da 49 milioni di euro. Il tedesco, naturalizzato kossovaro, non ha però poi mantenute le promesse girando per l’Europa in prestito (Sturm Graz, Roda e Willem II) tanto da svincolarsi con gli olandesi del Willem pochi giorni fa. Ora il tentativo di ripartire dalla Serie B italiana con Pillon che in questi giorni lo valuterà per capire se potrà tornare utile o meno nella volata finale. Lo riferisce Pescarasport24.it.