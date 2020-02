Pescara, la settimana decisiva per l'attaccante: Matri o Bojinov

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà probabilmente questa la settimana decisiva per l'innesto offensivo del Pescara.

Come è già noto, il ballottaggio è ormai ridotto a due nomi - un lusso per la categoria -, Alessandro Matri e Valeri Bojinov, con il primo svincolato dopo l'esperienza al Brescia e il secondo reduce da quella al Botev Vraca.

Per il bulgaro, come riferisce pescarasport24.it, Pescara sarebbe una gradita destinazione, dove ritroverebbe anche mister Nicola Legrottaglie con il quale ha condiviso l'esperienza alla Juventus, ma i tempi andrebbero accelerati: nessun problema per l'ingaggio, ma le proposte per il classe '86 non mancano. Chi invece le attende, e dalla Serie A, è Matri; a ogni modo, il club abruzzese avrebbe già in mente le soluzioni contrattuali da proporre. O contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di promozione, o contratto di 18 mesi con ingaggio spalmato su un anno e mezzo.

Probabilmente, qualcosa in più si potrà sapere già entro la metà della settimana.