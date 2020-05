Pescara, occhi in casa Avellino: Parisi, Di Paolantonio, Micovschi e Charpentier gli obiettivi

Il Pescara guarda in casa Avellino in vista della prossima stagione e mette nel mirino ben quattro calciatori biancoverdi. Si tratta del terzino mancino Fabiano Parisi, classe 2000, e del centrocampista Alessandro Di Paolantonio, classe '92, entrambi in scadenza di contratto degli irpini e in scadenza di contratto, e degli attaccanti Claudiu Micovschi e Gabriel Charpentier, entrambi classe '99, arrivati in prestito in estate rispettivamente da Genoa e Spartaks Jurmala. Lo riferisce Pescarasport24.com.