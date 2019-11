Allenamento con sorpresa per il Pisa. In vista del sentito match contro lo Spezia, la formazione di mister Luca D'Angelo si è allenata sotto l'occhio esperto di una stella del calcio che ha vestito anche i colori nerazzurri, Carlos Dunga.

Capitano della nazionale brasiliana campione del mondo 1994, l'ex centrocampista approdò nel calcio italiano proprio grazie al Pisa e all'intuizione dell'allora presidente Romeo Anconetani, che lo portò all'ombra della Torre Pendente nella stagione 1987-88. Dunga si trovava di nuovo a Pisa perché ieri, proprio in ricordo di Anconetani, ha preso parte al Galà per il ventennale della morte del Presidentissimo.

Emozioni 💙🖤

