Pisa, Corrado: "Cassa integrazione? Serve più il dialogo per trovare un accordo"

Sul tema della cassa integrazione per i calciatori arrivano dalle colonne de La Gazzetta dello Sport alcune parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado: Affrontare il problema “costo dei tesserati” per B e C alla stessa maniera (tipo cassa integrazione) non ha senso, valore e costi sono diversissimi. La C sottrae valore (costi più alti dei ricavi generati ) la B produce invece valore. Proprio per questo i costi dei tesserati di B sono mediamente notevolmente superiori . La B - più vicina alla A - potrà risolvere la crisi solo col dialogo e accordo con i calciatori per mantenere nelle stesse proporzioni il costo del lavoro con la perdita, inevitabile, dei ricavi”