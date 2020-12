Pisa, D'Angelo: "Contro la SPAL confido in una grande prestazione dei miei". I convocati

Una pesante sconfitta, quella maturata sabato, che è ormai alle spalle, ma il Pisa è chiamato alla reazione: certo, gara non delle più semplici per i nerazzurri, che saranno impegnati domani sul campo della SPAL.

Del match, tra i toscani, ne ha parlato mister Luca D'Angelo: "Fino a pochi mesi fa la SPAL era in A, ha mantenuto quell'intelaiatura ed è molto preparata e forte, oltre che guidata da un allenatore esperto: lotterà per tornare in massima seria direttamente. Chiaro che lo stato d'animo delle due formazioni è differente, ma tutto può migliorare: non siamo al top per i risultati, ma io che guido la squadra vedo sempre impegno massimo da parte di tutti i ragazzi, che ci hanno dato davvero molto negli anni. Non dobbiamo ovviamente cullarci nei ricordi, conta il presente, ma abbiamo passato momenti anche peggiori di questo: ecco perché confido in una grande prestazione dei ragazzi, per centrare una vittoria".

Sulla squadra: "Chi è a disposizione sta bene, numericamente siamo ristretti in difesa ma a centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere: sono molto fiducioso perché chi ho mi dà ampie garanzie. Ci aspetta ora una serie di gare ravvicinate, ci sarà spazio per tutti: la nostra rosa è equilibrata in tutti i ruoli, al netto delle assenze che ci stanno colpendo in questo preciso momento. Ma siamo soddisfatti della nostra squadra".

A tal proposito, è stata poi diramata la lista dei convocati, dalla quale è escluso lo squalificato Benedetti. Sono out, sempre nel reparto difensivo, causa infortunio, Meroni e Varnier.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Kucich, Loria, Perilli

DIFENSORI: Belli, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Pisano

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Gucher, Marin, Masetti, Mazzitelli, Siega, Soddimo

ATTACCANTI: Alberti, Giani, Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Vido.