© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha fatto il punto in casa toscana partendo dal modulo: “Con il 4-3-1-2 si ha più densità in mezzo, mentre con il 3-5-2 sfruttiamo maggiormente gli esterni, farò una scelta in base alla condizione dei giocatori visto che non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara. Non ci saranno Liotti e Moscardelli che torneranno dopo la sosta oltre ad Asencio che speriamo di recuperare per Perugia mentre Ingrosso è da valutare. - continua D’Angelo come riporta Tuttopisa.it - Il Venezia è una squadra che gioca un buon calcio, dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche per metterli in difficoltà limando i nostri errori. Dobbiamo però crescere dal punto di vista fisico e mentale perché il livello della competizione si è alzato e perché abbiamo preso quattro gol negli ultimi dieci minuti delle varie gare giocate”.