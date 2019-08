Pisa, D'Angelo suona la carica: "Rispettati dal Bologna: valiamo"

Termina al terzo turno, per mano del Bologna, l'avventura in Coppa Italia del Pisa, prossimo al debutto in Serie B nella gara di apertura della stagione contro il Benevento (in programma venerdì all' "Arena Garibaldi"). A margine del match, questo è stato il commento di mister Luca D'Angelo sulla gara contro i rossoblù: "Siamo stati in partita fino al 60' circa, la gara è stata abbastanza equilibrata anche se il Bologna ha avuto più possesso palla, ma finché non ci siamo disuniti abbiamo avuto buone possibilità anche di pareggiarla, dopo la differenza si è vista: è normale cosi. Anche se il Bologna nel riscaldamento ha subito fatto benissimo, ci hanno rispettati e ci fa piacere, dimostra che valiamo. La formazione? Ho tutti titolari in rosa, chi ha giocato oggi (ieri, ndr) ha fatto buona gara, ma la prima cosa che in generale dobbiamo imparare è che avremmo un possesso palla diverso da ora in poi, non è come in Serie C dove per circa il 70-80% del match gestivamo noi, la situazione in B per ovvi motivi cambia: dobbiamo imparare a soffrire, e questo si è visto oggi (ieri, ndr), ma era preventivabile. Dobbiamo essere più aggressivi".

Punto sulla rosa: "Liotti va monitorato nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio. Moscardelli? Abbiamo 4 punte più Minesso, ultra offensivo, a meno di clamorose situazioni favorevoli in quel ruolo non faremo nulla".