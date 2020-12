Pordenone, Lovisa: "Abbiamo giocato alla grande, sono molto contento"

Così il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, dopo il successo dei ramarri per 3-0 sulla Reggiana. Ecco quanto evidenziato da Triveneto Goal: “La squadra oggi ha giocato alla grande e ha creato, come del resto era successo altre volte. Che non venga sottovalutato il risultato perché la Reggiana è una buona squadra. Sono molto contento per l’ambiente, per Tesser e per i ragazzi. Dobbiamo avere pazienza e positività, abbiamo cambiato tanto e ci voleva tempo per amalgamare. Leggo da qualche parte che da gennaio sembra che ci sia la possibilità che si riapra al tifo, sarebbe molto importante”.