Pordenone, Tesser: "Col Pisa dovremmo giocare senza paura e da squadra vera"

Trentatreesima giornata del campionato di B, e impegno casalingo per il Pordenone, che se la vedrà con il Pisa. Attraverso i canali ufficiali del club neroverde, questo il commento di mister Attilio Tesser: "Mi aspetto una partita molto difficile, contro una formazione forte e in grande forma. Guardando alle statistiche quella che ha ottenuto più punti dopo la pausa. Cambiano un po’ di più modulo, ma credo che domani saremo speculari, entrambi con il 4-3-1-2. Hanno grande intensità e organizzazione tattica. Uno spirito che è anche nostro”.

Prosegue: “Abbiamo motivazioni altissime, bisogna – come sempre – giocare senza paura, da squadra “vera” come sappiamo. In linea con le ultime gare dovremo essere più forti delle assenze. Non prevedo numerosi cambiamenti di formazione: valuterò in mattinata gli ultimi dubbi. Di sicuro non ci sarà Di Gregorio e tra i pali tornerà Bindi. Jack è un portiere esperto, di grande garanzia. Sempre molto concentrato e motivato: già a Perugia ha fatto vedere di essere pronto”.

Conclude poi: “Pisa e Crotone: match importanti e ravvicinati, ma come saranno quelle dopo. Concentriamoci su venerdì, una gara per volta e al massimo”.