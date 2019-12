© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone, Attilio Tesser, commenta la sconfitta in casa del Pisa. I ramarri mantengono il secondo posto, ma il rammarico è comunque tanto: "Il pisa è una buona squadra, nel primo tempo ha spinto molto, ha dinamismo e intensità. Noi potevamo pareggiarla e nella ripresa riaprirla. Un gol, per quanto mostrato specie nel secondo tempo, lo meritavamo. Dell'atteggiamento sono soddisfatto, abbiamo sbagliato solo i primi 10 minuti, ma ci sta: siamo ancora secondi, in una classifica molto corta. abbiamo perso, ma non mancando in prestazione. Non possiamo rilassarci, ma una sconfitta ci sta".

Sulla sua espulsione: "Ho reclamato per un rigore che non c'era, lo fanno molti di alzare le braccia, ma l'arbitro è arrivato subito col rosso. Gli era forse rimasto qualcosa da Livorno, e lo dico perché lo penso. Il giallo ci stava, ho sbagliato, ma ho protestato con civiltà: mi spiace non essere in campo con i ragazzi alla prossima gara, erano un paio di anni che non venivo espulso".