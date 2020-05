Pordenone, Tesser: "Nessun timore sulla ripresa. Abbiamo tutti voglia di allenarci in gruppo"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser intervistato da Il Gazzettino ha parlato della situazione in casa friulana dicendo di non avere timori sulla ripresa degli allenamenti: “Nessuno dei miei ragazzi farebbe mai nulla che potesse essere pericoloso per se stesso, i compagni e sopratutto per la sua famiglia, per questo non ho timori su cosa potrebbe succedere alla ripresa del lavoro di squadra. Ho tutti giocatori con la testa sulle spalle. - continua Tesser – In questa settimana hanno lavorato tutti di buona leva seppur a distanza e in maniera individuale e ora hanno voglia di tornare ad allenarsi con gli altri in gruppo. E anche noi dello staff lo desideriamo perché non è facile programmare il lavoro senza certezze sia sulla ripresa degli allenamenti collettivi sia su quella del campionato per concludere la stagione”.