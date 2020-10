Pordenone, tutto pronto per il nuovo stadio: atteso per oggi il rilascio della licenza nazionale

Buone notizie per il Pordenone, che a breve dovrebbe sfruttare un impianto casalingo per le gare interne di B: i ramarri si trasferiranno a Lignano Sabbiadoro.

Come riferisce il club, infatti, la "Commissione Comunale di Vigilanza ha dato il parere favorevole in merito ai lavori di adeguamento eseguiti allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, sede individuata per le gare casalinghe di Serie BKT 2020/21 del Pordenone Calcio. Nella giornata di domani è atteso il rilascio della licenza nazionale da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc".