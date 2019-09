© foto di Federico Gaetano

Come riferisce tuttonapoli.net, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il patron dell'Entella Antonio Gozzi che, tra le altre, ha parlato delle due cessioni di spicco del club, Mota Carvalho alla Juventus e Vianni al Napoli: “Vianni è un operazione importante, l'abbiamo fatta col Napoli per un debito di riconoscenza, perché il Napoli ha lungamente rincorso Mota Carvalho, sarebbe dovuto andare al Bari, ma ha preferito la Juventus dove attualmente gioca. Il Napoli ci ha dato in prestito Contini, un portiere grande e importante e ha dato una buonissima impressione, la società ha confermato il prestito, nonostante non gli avessimo dato Mota. Hanno avuto un comportamento serio, abbiamo avuto tante richieste, ma quando abbiamo dovuto decidere, Vianni l'abbiamo dato a loro".