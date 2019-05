© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'Io lo Sport: "C'è grande subbuglio in città per tutto quello che rappresenta il Palermo calcio ma c'è anche grande attesa per il verdetto. Ci aspettiamo soprattutto il rispetto delle regole che di cui tanti parlano, ma anche equità di trattamento com'è accaduto spesso negli ultimi anni. Serve buon senso per una città che si era meritata sul campo la possibilità di giocare i playoff. Nel verdetto di appello ci sono tante altre cose, iniziando da una nuova società che ha ricapitalizzato immediatamente il club. Ci aspettiamo il ribaltamento del verdetto e non solo noi come società, ma anche l'intera città si aspetta. La società si sta preparando all'appello, poi prenderemo le nostre decisioni. In ogni caso noi, come nuove società, andremo avanti. Sperando la minor penalizzazione possibile. Chiediamo il rispetto delle regole e l'equità nel giudizio. Detto questo ribadisco nella maniera più assoluta che la nuova proprietà è pronta a fare il proprio a prescindere dalla categoria".