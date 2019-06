Pres. Palermo: "Il 24 ci iscriveremo. Foschi? Ognuno ha il suo ruolo"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Ospite di TRM Alessandro Albanese, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della formazione rosanero in vista della prossima stagione (fonte Mediagol.it): "Oggi sarò presente nella sede del Palermo Calcio, al Cda. Sarà un consiglio d’amministrazione di natura tecnica utile per l’iscrizione al campionato. Faremo un Cda con il quale daremo materialmente il via alla ricapitalizzazione e all’iscrizione al campionato. Se non si fanno i consigli d’amministrazione materialmente non si può versare nemmeno un euro nelle casse della società. Il 24 giugno il Palermo verrà iscritto al campionato".

Albanese poi si è soffermato anche sulla posizione di Rino Foschi, ancora da delineare: “Nelle società che si rispettino e che vogliono avere un futuro, ognuno ha il proprio ruolo. Tutta la parte sportiva Lucchesi la sta coordinando. Non dobbiamo pestarci i piedi, non lo farò mai nei confronti della proprietà con il quale mi rapporto quasi giornalmente"