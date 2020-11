Reggina-Spal 0-1, le pagelle: grave ingenuità di Menez, tre punti che portano la firma di Berisha

REGGINA-SPAL 0-1

Marcatori: 31' Castro

REGGINA

Guarna 6,5 - Il portiere amaranto prova a limitare i danni, specie quando la Reggina rimane in inferiorità numerica. Chiude la porta ed Esposito che poteva raddoppiare al termine del primo tempo.

Loiacono 5,5 - Il capitano della Reggina non imbecca la giornata giusta, si prende subito un giallo che condiziona la sua partita. Qualche problema nel contenere il frizzante Di Francesco. (Dal 46' Rossi 6 - Rischia poco sul suo versante nel secondo tempo).

Cionek 6 - Prova a tenere unito il reparto anche nei momenti di massima spinta degli ospiti, l'inferiorità numerica sicuramente non giova per gli amaranto ma l'ex di turno non demerita.

Delprato 5 - Dopo una serie di partite positive, imbocca la prima negativa. L'ex Livorno infatti si perde il Pata Castro nell'occasione del vantaggio della formazione di Pasquale Marino.

Rolando 5 - Non una grande prestazione la sua, prova a sacrificarsi lungo l'out destro ma Di Francesco è un cliente abbastanza scomodo da tenere a bada. Spinge anche pochissimo. (Dal 81' Situm sv).

Bianchi 5,5 - Una partita di grande difficoltà anche per lui, uno degli inamovibili dello scacchiere amaranto. Non funziona l'asse con Rolando, giornata cupa per lui come per tutta la Reggina. (Dal 75' Rivas sv).

Crisetig 6 - Ancora una buona prestazione per il metronomo amaranto, ha più difficoltà rispetto al solito ma non va sotto la sufficienza. Prova anche il colpo del pareggio nel finale.

Liotti 5,5 - Non la solita gara dell'esterno amaranto, il capocannoniere di Toscano viene servito poco dai compagni e la Reggina attacca ben poco sul suo versante rispetto alle ultime uscite. (Dal 46' Di Chiara 6 - Suo il traversone dal quale nasce l'azione del penalty poi fallito da Denis).

Bellomo 6 - Probabilmente il giallo ricevuto nel primo tempo costringe Toscano a levarlo dal campo al termine del primo tempo, prova a prendersi per mano la Reggina nei momenti di difficoltà. (Dal 46' Folorunsho 6 - Prova ad accendersi nella ripresa, diverse azioni personali da segnalare).

Denis 5 - Un buon primo tempo, comincia bene anche la ripresa colpendo il palo e guadagnandosi un rigore per il pareggio. Per la seconda volta consecutiva però il Tanque fallisce la grande occasione dal dischetto.

Menez 4 - La sua partita dura soltanto ventiquattro minuti, clamoroso il suo errore che costringe la Reggina ha giocarsi la partita in inferiorità numerica. Qualche parola di troppo all'assistente di Ayroldi, rosso e il francese lascia il campo senza protestare. Un'ingenuità che si poteva tranquillamente evitare soprattutto per un calciatore della sua esperienza e del suo calibro.

SPAL

Berisha 7 - Tre punti che sono soprattutto suoi, ancora un rigore parato per il portierone albanese. Dopo quello della prima giornata contro il Monza, l'ex Lazio ipnotizza anche Denis.

Salamon 6 - Prestazione sufficiente la sua, il centrale di Marino ha pochi patemi d'animo visto che la Reggina non crea grossi pericoli dalle sue parti. Prova a rendersi pericoloso in zona offensiva. (Dal 70' Ranieri 6 - Nessun grande pericolo dalle sue parti).

Vicari 6,5 - Domina sui palloni aerei, tutti i traversoni spediti in mezzo dalla Reggina vedono il capitano sempre sugli scudi. Ha pochi problemi nel contenere Denis.

Tomovic 5 - Stava rischiando di rimettere in partita la Reggina, troppo evidente il suo abbraccio a Denis in piena area di rigore. Per sua fortuna poi il Tanque si è fatto ipnotizzare dal dischetto.

Dickmann 6- Ordinaria amministrazione per l'esterno destro ex Chievo, quando c'è da spingere si fa trovare presente mentre marca abbastanza agilmente Liotti sulla sua corsia.

Salvatore Esposito 6,5 - Prende in mano le redini del gioco degli estensi, tutti i palloni in mezzo al campo passano dai suoi piedi. Una prova autoritaria in mezzo al campo.

Valoti 5,5 - Non una grandissima prestazione la sua, ha qualità ma fa fatica ad imporsi. Ritmi anche abbastanza lenti che non lo avvantaggiano, bloccato nei due di metà campo. (Dal 63' Missiroli 6 - Una partita emozionante per lui, copre bene).

Sala 6 - Nulla da eccepire nella gara dell'esterno mancino, presidia bene la sua zona di campo soprattutto in fase difensiva. Qualche buon traversone spedito in mezzo.

Castro 6 - Il bomber di Marino, terzo gol stagionale e nuovamente pesantissimo per la Spal. Dopo il gol da tre punti contro l'Entella, si ripete anche al Granillo. Rovina l'ottima prestazione con il brutto gesto che gli costa il rosso diretto.

Sebastiano Esposito 5,5 - L'attaccante scuola Inter ha avuto la grande occasione di mettere la firma sul finale del primo tempo ma spara su Guarna, non riesce ad incidere non sfruttando l'occasione concessagli da Marino. (Dal 70' Moro 6 - Dimostra buona personalità).

Di Francesco 6,5 - Esce stremato dal terreno di gioco, dà tutto in campo l'ex Sassuolo. Spinge e anche tanto su entrambe le corsie, nelle azioni più pericolose della Spal c'è sempre il suo zampino. (Dal 82' Murgia sv).