Reggina, Taibi: "Poche squadre hanno operato come noi. Vasic? Una mia scommessa"

vedi letture

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto del mercato: “Abbiamo fatto 30 operazioni di mercato, siamo fra le poche che hanno operato così tanto anche perché abbiamo vinto la Serie C con 28-30 over visto che non c’erano limitazioni, ma la Serie B ci impone solo 18 over e per questo dovevano uscire 12 giocatori più altri sei per far spazio a giocatori importanti per la categoria. Ho ponderato e valutato dove potevamo migliorarci, perché in B ci voleva altro, ma abbiamo tenuto lo zoccolo duro e fatto uno sforzo incredibile per convincere calciatori a uscire. Vasic? Si è fatta un po' di confusione per un giocatore che arriverà. Davanti abbiamo quattro calciatori che ci hanno migliorati e abbiamo pensato di prendere un quinto calciatore che secondo me è da Reggina, possiamo dire che è una mia scommessa. Poi sarà il campo a dirlo, ma credo di meritarmi po' di credito. - continua Taibi come riporta Tuttoreggina.com - Arriveranno altri calciatori e qualche altro andrà via. Blondett? Ero veramente preoccupato che non potesse trovare spazio in Serie C con le liste bloccate, ma alla fine ha avuto ragione lui ad aspettare approdando all’Alessandria. Sousans? Abbiamo fatto determinate valutazioni sull’aspetto tecnico e purtroppo abbiamo fatto questa valutazione sul ragazzo. Il mio compito è quello di fare valutazioni e scelte e fare l’interesse del club”.