Salernitana, Castori onesto: "Nessun alibi, sconfitta meritata"

“Abbiamo commesso molti errori, in tutti i reparti. Regalare un gol dopo 4 minuti contro un avversario così forte non aiuta, non siamo riusciti a riprendere la partita ed eravamo in balia della Spal. Anche sulle ripartenze ci sono stati passaggi semplici totalmente sbagliati. Non mi piace cercare alibi, la sconfitta è meritata.Se poi un giocatore parte dalla metà campo e nessuno lo aggredisce vuol dire che non è serata: non è da noi, è evidente. Nella ripresa potevamo riaprirla, ma non ci siamo riusciti. Prestazione assolutamente insufficiente, la Spal ha meritato di vincere e non c’è altro da aggiungere”. Così il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha commentato il ko di questa sera contro la Spal, prima sconfitta stagionale per una Salernitana stranamente non pervenuta. “L’approccio non è stato quello che mi aspettavo" prosegue Castori, visibilmente arrabbiato "la superficialità non ha mai fatto parte delle mie squadre. Anche gli attaccanti hanno perso tanti palloni, è una insufficienza globale che parte da me. Gli errori sono stati fatti in ogni reparto, il primo gol che abbiamo preso ha tanti colpevoli e non è un discorso di natura tattica. Le occasioni per ripartire c’erano, ma non tenevamo palla. E’ uscito fuori un quadro negativo complessivo, prendersela con i singoli sarebbe ingeneroso da parte mia. Nessuno vuole sminuire le potenzialità della Spal o fare drammi: da agosto ad oggi è la prima sconfitta e ci può stare. Ma non tirandosi indietro in questo modo".