Svincolato dopo il triennio a Palermo, Slobodan Rajkovic fa gola in Serie B. Tra i club interessati al giocatore, c'era la Salernitana, che necessita numericamente di un innesto nel reparto arretrato, ma la pista che porta al classe '89, come riferisce tuttosalernitana.com, si è raffreddata, su precisa indicazione di mister Ventura, che preferirebbe calciatori non "fermi" da tempo. Probabile quindi che si attenda il mercato di gennaio per ulteriori rinforzi.

Che, sempre stando a quanto riferito dal sito prima citato, potrebbero rispondere al nome di Alan Empereur, che all'Hellas Verona non sta trovando spazio.