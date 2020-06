Salernitana, tegola a centrocampo: si ferma Capezzi. Problema muscolare

vedi letture

Altro infortunio in casa Salernitana, quando la ripresa del campionato è ormai sempre più vicina. Dopo Alessandro Micai e Alessio Cerci, il trainer granata GianPiero Ventura ha dovuto registrare lo stop, in allenamento, di Leonardo Capezzi: il centrocampista, arrivato in Campania in prestito dalla Sampdoria, ha riportato un problema muscolare di lieve entità. Lo riporta tuttosalernitana.com.