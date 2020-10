Salernitana, troppi portieri in rosa. Per Guerrieri potrebbe esserci il Foggia

vedi letture

In casa Salernitana ha suscitato un certo clamore la presenza di ben quattro portieri in rosa – lo stesso numero dei centrocampisti centrali – e per questo si sta valutando di cedere in prestito uno degli estremi difensori che altrimenti rischierebbe di passare sei mesi in tribuna. Con Belec titolare inamovibile e Adamonis suo vice la scelta si restringe a due giocatori: Alessandro Micai, che però ha deciso di restare e non perdere un contratto importante che lo lega per altri tre anni al club campano, e Guido Guerrieri, acquistato a titolo definitivo nell’ultimo mercato. Proprio il classe ‘96, come riporta tuttosalernitana.com, potrebbe partire per approdare al Foggia, una delle poche squadre che può ancora fare mercato in entrata, in prestito. Una pista che appare fredda, ma che potrebbe svilupparsi da qui al 12 ottobre quando anche i pugliesi chiuderanno il proprio mercato.