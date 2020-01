Salernitana, Ventura soddisfatto: "Se vogliamo possiamo, grazie ai tifosi"

Gian Piero Ventura

In sala stampa è intervenuto il tecnico della Salernitana Gian Piero Ventura, assolutamente soddisfatto della prestazione della squadra ma soprattutto della bella vittoria sul sempre ostico campo di Pescara. Ecco le sue dichiarazioni: "Ieri avevo detto che il nostro campionato poteva iniziare oggi, ma solo sabato prossimo col Cosenza avremo la controprova. Abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico lavorando bene durante la settimana, purtroppo Cicerelli si è fatto male subito e preferisco non commentare la mancata espulsione dell'avversario perchè diventa difficile capire certe cose. Mi preme fare i complimenti ai ragazzi, non smetterò mai di dire che se vogliamo possiamo. Abbiamo tutte le carte in regola per vivere tante domeniche come questa, tocca a noi credere maggiormente nei nostri mezzi e ricordare che seminando bene i risultati arrivano. Rispetto al girone d'andata, contraddistinto da tanta emergenza, posso attingere anche dalla panchina: avevamo qualche acciaccato e tre squalificati, sembrava che Djuric dovesse restare a casa e invece tutti si sono messi a disposizione. Mercato? Ha detto la società che ne parlerà, so soltanto che c'è ancora tempo e molti elementi attualmente in rosa stanno migliorando. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la tifoseria, ci hanno dato ancora credito perchè erano in 800 e hanno sostenuto la squadra dal primo al novantesimo. Se si creerà il giusto clima di serenità vedrete che ci toglieremo soddisfazioni, ribadisco che stiamo gettando le basi per costruire qualcosa di importante e duraturo per Salerno. Non ho nemmeno guardato la classifica, contano gli atteggiamenti e l'attaccamento alla maglia. Doti che, ad onor del vero, non sono mai mancate".