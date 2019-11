Serie B, Benevento-Crotone: sanniti alla ricerca dell'allungo

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Sarà una sfida importante, importantissima quella del Ciro Vigorito di Benevento. Da un lato la capolista assoluta di questo primo scorcio di stagione in Serie B, con gli uomini di Filippo Inzaghi che hanno mostrato solidità e compattezza a testimonianza del proprio valore. Dall'altro, invece, il Crotone di un Giovanni Stroppa capace di rivitalizzare in maniera incredibile l'ambiente rossoblu, l'anno scorso davvero troppo scosso dalle scorie restanti dalla retrocessione dalla Serie A alla cadetteria del 2018. 4 i punti che separano i campani dai calabresi, rispettivamente primi e secondi nella graduatoria di un campionato pronto a godersi il suo big match di giornata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Dovrebbe farcela Tuia, che ha recuperato e dovrebbe essere della gara assieme ad Armenteros, anche se per quest'ultimo permane ancora qualche dubbio. Confermatissimo, per il resto, il 4-4-2 con tandem Sau-Coda, con Viola in cabina di regia e lo scatenato Kragl sull'out destro di centrocampo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Assenze importanti per Stroppa, che non potrà contare su Marrone, Zac, Maxi Lopez e soprattutto Benali. Per il resto, 11 tipo confermato con probabile inserimento di uno tra Spolli e Mazzotta - adattato a terzo centrale di sinistra - sul trio arretrato. Confermati Zanellato, Barberis e Crociata a centrocampo, con Simy-Messias in avanti.