Serie B, Chievo-Lecce: il big match dal sapore di serie A

Una corazzata che potrebbe prendere il volo come accaduto al Benevento l'anno scorso, una squadra di grandissima esperienza ancora arrabbiata per la sconfitta d'agosto contro lo Spezia e che, senza pressioni e con un buon allenatore in panchina, proverà ad avvicinarsi alla vetta attualmente occupata da Empoli e Salernitana. Sarà una sfida bellissima quella di stasera tra Chievo e Lecce, il classico match aperto ad ogni tipo di risultato. Peccato non ci possa essere una cornice di pubblico degna di una gara dal sapore di serie A e che anche tutte le altre contendenti seguiranno con grosso interesse. Arbitrerà l'incontro il signor Simone Sozza.

COME ARRIVA IL CHIEVO

Dopo un turno di sosta forzato causa Covid, la formazione di Aglietti si prepara a scendere in campo senza alcun timore reverenziale, forte dei tanti risultati utili consecutivi arrivati in questo primissimo scorcio di campionato. Solo la Salernitana, ad ora, è riuscita a battere i gialloblu al termine di una gara ricca di capovolgimenti di fronte e di polemiche. Quanto alla formazione, non cambia la linea difensiva: Mogos, Renzetti, Leverbe e Gigliotti (impiegato stabilmente terzino come ai tempi del Foggia) rappresentano un quartetto assolutamente affiatato e complementare. In mediana Garritano e Palmiero conferiranno qualità e imprevedibilità alla manovra, non è ancora chiaro se saranno a disposizione gli esperti Obi e Giaccherini che rappresenterebbero un valore aggiunto. In avanti Canotto spera di strappare una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL LECCE

Recuperano in extremis il portiere Gabriel e il difensore Meccariello, presenza fondamentale dal momento che il reparto arretrato numericamente aveva bisogno di maggiori certezze. Non fanno invece ancora parte del gruppo gli indisponibili Rossettini, Dermaku, Bjorkengren e Felici, così come i non convocati Lo Faso, Dubickas e Borbei che lasceranno il Salento nella sessione invernale del mercato. Per il resto undici di assoluta qualità in campo, con il grandissimo ex Corini che ha provato anche una sorta di 4-2-3-1 fantasia con Falco, Mancosu, Henderson alle spalle di Coda. Ma difficilmente si rinuncerà a Paganini e Stepinski in un momento così positivo per entrambi, senza dimenticare che ormai Tachsidis è un titolare inamovibile e che Majer rappresenta una pedina tatticamente preziosissima. Nessun dubbio anche sulle corsie esterne, con Calderoni e Adjapong che hanno scalato posizioni nelle gerarchie. Il capitano è sempre Fabio Lucioni, alla terza stagione con la maglia giallorossa e a caccia dell'ennesima promozione in carriera.