Serie B, Frosinone-Empoli: ciociari senza Krajnc, Stulac non convocato

Le due grandi insoddisfatte di questa prima parte di stagione si incontrano alla 14° giornata accomunate da una posizione di media classifica, con un solo punto di differenza. Frosinone ed Empoli cercheranno nella gara di oggi l'occasione per il rilancio, contando sul fatto che una vittoria potrebbe determinare un netto salto in graduatoria, grazie alla concentrazione di diverse squadre nello spazio di appena 3 lunghezze tra la zona play-off e quella play-out. I toscani si presentano allo Stirpe freschi di cambio di guida tecnica, con mister Muzzi alla seconda gara in azzurro dopo l'esonero di Bucchi. Il primo test per il nuovo allenatore, il match casalingo contro il Venezia della scorsa settimana, non ha dato la scossa sperata, ma il pareggio per 1-1 è servito a muovere la classifica in attesa di tempi migliori. Per i Canarini servirà invece un netto colpo di spugna rispetto alla sconfitta dell'ultimo turno rimediata contro lo Spezia. Nesta proverà a sfruttare il fattore campo: finora il Frosinone ha accumulato nelle gare in casa ben 14 dei suoi 17 punti, un dato che rende i ciociari la quarta forza del campionato se si considerano solo i match disputati tra le mura amiche.

COME ARRIVA IL FROSINONE - In termini di formazione, sono diversi i nodi da sciogliere per Alessandro Nesta, a cominciare dall'attacco: al vertice del canonico 3-5-2 solo Dionisi è una certezza, con Trotta e Novakovich che si giocheranno una maglia da titolari, e Ciano che con tutta probabilità partirà dalla panchina. In forte dubbio anche Paganini, non al meglio fisicamente, mentre Krajnc non è nemmeno nell'elenco dei convocati, e dovrebbe essere sostituito da Capuano. E' invece incluso nella lista Rohden, ma il suo impiego dipenderà dalle condizioni fisiche al momento della sfida. Problemi anche per Citro, che resta ai box per un'influenza.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Qualche defezione illustre anche in casa Empoli andrà a complicare il compito di Muzzi di trovare la quadra in un periodo di poca brillantezza da parte dell'intera squadra azzurra. La notizia delle ultime ore è lo stop di Stulac per un problema alla mano: dovrebbe essere Ricci il candidato a sostituirlo nella linea mediana del 4-3-1-2. In difesa ancora out Romagnoli, mentre Nikolaou, non al meglio in settimana, dovrebbe essere pienamente recuperato e pronto per una maglia da titolare. Davanti spazio al tandem La Gumina-Mancuso, supportati da Dezi sulla trequarti.