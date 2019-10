Serie B, Frosinone-Livorno: Nesta a caccia di punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizio di campionato difficile per il Frosinone di Nesta. I ciociari si trovano in piena zona retrocessione: solo sei punti dopo sette giornate con una sola vittoria. Anche il Livorno, però, avversario di questa sera nel match dello Stirpe, vive un momento complicato: ultimo posto con soltanto quattro punti all'attivo. Lecito, dunque, attendersi una gara tirata fino all'ultimo. Le due squadre si sono affrontate in sei occasioni, l'ultima nel 2015: una vittoria per i ciociari, tre per i toscani, due pareggi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro sarà Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Gara da vincere per Nesta. L'allenatore analizza così il match nella consueta conferenza pre-gara: “Partita importantissima, due squadre che hanno fatto pochi punti e hanno trovato difficoltà in questo inizio di campionato. Credo che tutte e due le squadre abbiano raccolto poco rispetto a quanto meritavano". Probabile il 3-5-2 per i laziali con Ciano e Novakovich coppia d'attacco, ma attenzione a Dionisi.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Assenti Luci e Di Gennaro, squalificato Marsura, bisogna invertire la rotta anche perché le combinazioni dei risultati (con le vittorie di Juve Stabia e Spezia) lasciano il Livorno all’ultimo posto della classifica. Breda potrebbe optare per il tridente o per i due trequartisti dietro un'unica punta. Marras, Mazzeo e Raicevic dovrebbero comunque essere della partita con Bogdan in difesa.