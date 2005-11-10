Serie B, Hellas Verona-Pisa: di fronte due retrocesse dalla massima serie

Hellas Verona e Pisa chiuderanno l’ottava giornata questo pomeriggio alle 17.15. Il confronto del Bentegodi vedrà di fronte due delle tre retrocesse dalla massima serie, due squadre che stanno attraversando un periodo differente, con una classifica altrettanto diversa. Gli scaligeri sono attardati occupando il 13^ posto insieme a Cesena e Juve Stabia. Il rendimento complessiva recita due vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte con 14 reti all’attivo e 12 al passivo. Lontano – almeno per il momento – rispetto alle attese. I toscani dal loro canto hanno cambiato marcia dopo la sosta collezionando due vittorie nelle ultime tre partite portandosi al 6^ posto insieme al Sudtirol a 13. Quattro i successi fin qui ottenuti, 1 pareggio e 2 sconfitte dove ha messo a segno 14 gol - proprio come gli avversari di giornata - subendone 9. Dirigerà il confronto Nicolò Turrini di Firenze.

Come arriva L’Hellas Verona - Marco Baroni recupera Suslov ed Ekuban, mentre si è fermato Davidowicz per un affaticamento all’adduttore, defezione che va ad aggiungersi a quelle di Bradaric e Serdar che ne avranno per qualche settimana e quelle dei lungo degenti Frese e Korac. Nel 4-3-3 di partenza Edmundsson si sistemerà al centro della difesa al fianco di Calabrese con Zappa e De Battisti sulle fasce. Per la porta ballottaggio aperto tra Leali e Perilli. Iannoni in cabina di regia supportato da Lella e Le Borgne. In avanti Mosquera riferimento centrale supportato da Livramento e Sarr.

Come arriva il Pisa – Sull’altra sponda Paolo Bianco deve fare a meno di Vural e Buffon, dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite. Possibile l’impiego di Bozhinov nei tre dietro al fianco di Primasso e Calabresi a protezione della porta difesa da Confente. In mezzo al campo agiranno Leone e Correia ma attenzione alla candidatura di Loyola proveniente da una buona prestazione contro la Cremonese. Sulle fasce Zanon andrà a destra mentre sulla corsia opposta ballottaggio aperto tra Leris ed Angori. Sulla trequarti Moreo e Tramoni a supporto di uno fra Petagna e Pittarello.