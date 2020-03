Serie B, la commissione medica della Lega punta all'interruzione del torneo

vedi letture

Mentre la Serie A continua a discutere su quali modalità utilizzare per la ripresa del campionato, in Serie B sembra essere arrivata una scelta chiara. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina la commissione medico-scientifica della serie cadetta nella riunione di ieri avrebbe valutato la possibilità di proporre al presidente Mauro Balata l’idea di interrompere subito il torneo cadetto perché non esistono le condizioni per la ripresa nel breve periodo.