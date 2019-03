Serie B, le formazioni ufficiali di Livorno-Salernitana: Vuletich dal 1'

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, sono state rese note le formazioni ufficiali di Livorno-Salernitana, gara valida per il 29° turno di Serie B: i labronici si affidano al tridente Diamanti-Dumitru-Murilo, quest'ultimo preferito a Giannetti, mentre nei campani spazio a Calaiò e Vuletich in avanti, con Gregucci che si riserva la carta Jallow per la ripresa. Solo conferme in difesa e a centrocampo.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani, Luci, Rocca, Porcino; Diamanti; Dumitru, Murilo.

Allenatore: Breda.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Odjer, Akpa Akpro, Lopez; Calaiò, Vuletich.

Allenatore: Gregucci .