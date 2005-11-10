Serie B, Marras risponde a Iannoni: Verona-Pisa termina con un pareggio per 1-1
Paolo Lora Lamia
L'8ª giornata di Serie B si chiude con Verona-Pisa, due squadre con bisogno di punti per poter ambire all'alta classifica. Accade tutto nella ripresa, visto che prima gli scaligeri vanno in vantaggio con Iannoni e poi i toscani pareggiano con Marras. Un punto a testa dunque, che non smuove di molto la classifica delle due compagini.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Arezzo-Benevento 0-3
49' Siatounis, 66' Okereke, 87' Mignani
Domenica 25 settembre 2026
Palermo-Carrarese 2-1
26' Johnsen (P), 74' Rubino (C), 80' Vavassori (P)
Hellas Verona-Pisa 1-1
51' Iannoni (H), 84' Marras (P)
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 22
Mantova 17
Modena 16
Ascoli 15
Benevento 14
Pisa 14
Sudtirol 13
Avellino 11
Padova 10
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9
Hellas Verona 9
Juve Stabia 8°
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Cremonese 6
Sampdoria 5
Catanzaro 4
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva