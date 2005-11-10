Serie B, Palermo-Carrarese: la corazzata di Inzaghi proverà a sfruttare la carica dei 30mila

Toccherà al signor Mattia Drigo di Portogruaro dirigere la partita in programma oggi pomeriggio allo stadio Barbera tra il Palermo e la Carrarese. La corazzata di Inzaghi, accreditata da tutti come la principale favorita per la promozione diretta, affronterà un avversario che ha cambiato passo con l’avvento di mister Pagliuca in panchina. Sulla carta favori del pronostico tutti per i rosanero, ma i risultati di ieri confermano che in B non si può mai dare nulla per scontato.

COME ARRIVA IL PALERMO

Out Antonio Palumbo per un sovraccarico muscolare. Per il resto piacevoli problemi d’abbondanza per mister Inzaghi che dovrebbe optare per una formazione decisamente a trazione anteriore. Il centravanti sarà ovviamente Pojhanpalo, alle sue spalle agiranno Jhonsen ed Hernani, mentre Strefezza prosegue il suo programma personalizzato con la speranza di rientrare a disposizione a metà novembre dopo il grave infortunio patito a settembre. In mediana intoccabili Segre e Ranocchia, anche sulla fasce si viaggia verso la riconferma di Pierozzi e Augello che stanno disputando una stagione molto positiva. In difesa Bani, Ceccaroni e Magnani, favorito su Peda.

COME ARRIVA LA CARRARESE

3-5-2 piuttosto abbottonato per mister Pagliuca, obiettivo principale chiudere ogni spazio agli attaccanti rosanero e provare a sfruttare le ripartenze. Abiuso sarà il terminale offensivo, affiancato da Rubino. A Rouhi il compito di accompagnare la manovra e sfornare cross per gli attaccanti, mentre in mediana è imprescindibile capitan Schiavi. Elemento di personalità che sarà di grande supporto per i compagni in uno stadio popolato da quasi 30mila spettatori. In difesa riconferma per l’ex Salernitana Ruggeri.